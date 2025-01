Europei di Pista Lunga all-round | Ghiotto chiude al quarto posto Lollobrigida è quinta

Leggi su Ilfaroonline.it

Heerenveen, 12 gennaio 2025 – Sul ghiaccio della Thialf Arena di Heerenveen (Olanda) sono giunti a conclusione i Campionatiall-2025 di speed-skating. La manifestazione, disputatasi nell’arco di due giorni, ha visto la propria classifica stilata sulla base dei risultati di quattro distanze (500, 1.500, 5.000 e 10.000 metri per gli uomini; 500, 1.500, 3.000 e 5.000 metri per le donne).All’appuntamento hanno preso parte sei italiani. Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) , Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Davide(Fiamme Gialle) in campo maschile; Francesca(Aeronautica Militare), Veronica Luciani (Noale Ice) e Alice Marletti (C.P. Pinè) nel settore femminile. Dopo la giornata inaugurale, nella quale si sono disputate le competizioni sui 500 metri e sui 3.000/5.