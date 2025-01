Ilgiorno.it - "Dimissioni da irresponsabili, chi l’ha fatto resterà fuori"

La Lega volta pagina e guarda alle prossime elezioni. Con due certezze: la convinzione di avertanto per il bene della città e la richiesta agli alleati di non includere nelle loro liste i consigliere comunali che hanno rassegnato leponendo fine in anticipo al mandato. "Chi ha partecipato a quell’atto – ha detto ieri il segretario regionale Massimiliano Romeo in una conferenza stampa convocata nella mattinata di ieri – si è comportato in modo irresponsabile. A mio avviso non dovrà far parte della squadra di centrodestra. Noi come Lega abbiamoil possibile affinché la strada maestra da seguire fosse quella di andare avanti nell’interesse della città. Devo rilevare che hanno prevalso altre logiche, alcune personali, altre forse di interesse, che non hanno consentito di proseguire.