Liberoquotidiano.it - Corteo per Ramy a Roma, bombe carta contro poliziotti: 8 agenti feriti

, 11 gen. (Adnkronos) - Scontri tra manifestanti e polizia a, nel quartiere di San Lorenzo, mentre era in corso un presidio per: 8 gli. I manifestanti hanno rovesciato alcuni cassonetti all'altezza di piazza Immacolata e poi sono andati verso le forze dell'ordine tirando fumogeni,e oggetti contundenti. A quel punto è scattata una carica di contenimento. Subito dopo i manifestanti hanno arretrato per tornare verso San Lorenzo ( "Spero che i giudici si mettano una mano sulla coscienza ). A quanto si apprende, nel corso della manifestazione sono state lanciatead alto potenziale: una di queste ha infranto il vetro blindato di un mezzo del Reparto mobile. L'intervento per contenere i manifestanti è stato ordinato da questore di, Roberto Massucci, per tutelare l'incolumità dei