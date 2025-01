Spazionapoli.it - Conte lo saluta, Caprile risponde a sorpresa: addio al Napoli amarissimo

Ultime Calcio– Antonioha colto l’occasione della conferenza perre, ma il portiere spiega le ragioni dell’e spiazza tuttiNon banale l’ex portiere del, finito in prestito al Cagliari per avere maggior minutaggio e ritrovare il campo che avrebbe visto raramente a causa della presenza di Alex Meret. Elia, ogni qualvolta è sceso in campo con la maglia azzurra, ha sempre mostrato grande fiducia e buon feeling tra i pali. Motivo per il quale ha scelto di andare via dopo appena sei mesi.L’ex Bari ed Empoli ha preferito lasciare il ruolo da secondo per inseguire il sogno di essere protagonista. Ragionevole e condivisibile scelta, dettata soprattutto dalla giovane età. Ilaveva investito su di lui in caso di mancato accordo per il rinnovo con Alex Meret, affidandosi ad un giovane che avrebbe preso poi la sua eredità.