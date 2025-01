Quotidiano.net - Condanna dei presidenti di Senato e Camera per le proteste violente in Italia

di Palazzo Madama e Montecitorio, in due distinte note, esprimono una "netta" nei confronti dellache ci sono state in varie cittàne per la morte di Ramy, il giovane che ha perso la vita durante un inseguimento delle forze dell'ordine a Milano ed esprimono vicinanza anche alla comunità ebraica per le dimostrazioni davanti alla sinagoga di Bologna. "Esprimo ferma e totaleper i gravissimi episodi di violenza avvenuti a Roma e a Bologna, dove numerosi delinquenti hanno lanciato bombe carta contro un commissariato, aggredito le forze dell'ordine e assaltato una sinagoga. Nessuna giustificazione, nessuna tolleranza è ammissibile per questi episodi, che purtroppo continuano a ripetersi con preoccupante regolarità. Ai sindaci di Roma e Bologna - scrive sui social il presidente delIgnazio La Russa - alle Forze dell'ordine e alla comunità ebraica va la vicinanza mia personale e quella deldella Repubblica".