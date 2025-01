Anteprima24.it - Campo da golf ‘Tierra Samnium’: “Opera di dubbia utilità e dannosa”

Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Nazionale Forum ambientalista ODV, a seguito della riunione di coordinamento tenutasi a Benevento alla presenza del presidente nazionale Ciro Pesacane, vuole intervenire nel dibattito afferente alla questione del costruendoda“Tierra Samnium”: “La prospettata costruzione deldaè un’die sicuramentesotto molteplici aspetti che investono non solo l’opportunità e la fattibilità dell’stessa in un contesto agricolo, peraltro vocato alla produzione di tipicità agricole del territorio, quanto allo sperpero di ingenti risorse idriche, in concomitanza ad una condizione di scarsità della medesima risorsa, in relazione ai ben noti effetti dei cambiamenti climatici in atto.In primis l’che l’Antum immobiliare Spa vorrebbe realizzare tra le contrade Coluonni,Cretarossa e Capodimonte, (che prevede inoltre l’edificazione annessa di ristoranti, impiantisportivi, resort ecc.