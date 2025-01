Quifinanza.it - Aspettativa lavoro e casi di retribuzione, ecco come funziona

La Legge numero 53 dell’8 marzo 2000 prevede l’dalovvero il periodo di astensione dal proprio impiego per motivi familiari o personali. In tale arco temporale si conserva la propria occupazione e in alcunisi percepisce anche unadunque chi può chiedere l’dal, quanto dura e quando è prevista quella retribuita.Quanto dura l’dale chi può richiederlaL’dalspiegato, è riconosciuta dalla legge. Il datore di, però, può anche rifiutarsi di concederla ma deve comunicare i motivi del suo rifiuto. Essa può durare fino a 2 anni – anche non continuativi, a seconda delle esigenze di chi la richiede. Solitamente per poterla richiedere ci si deve trovare in una di queste condizioni:ci si deve sottoporre a un periodo di riabilitazione per tossicodipendenza documentata;si hanno problemi familiari/personali documentati e gravi per i quali è impossibile lavorare;si ha la necessità di assistere un familiare malato o portatore di handicap;si vuole frequentare un corso di studi o conseguire un titolo di studio riconosciutoil diploma o la laurea;si è in procinto di ricoprire una carica pubblica elettiva e il periodo diin questo caso coinciderà con quello di permanenza della carica;si desidera collaborare con un’associazione di volontariato a seguito di una calamità per un breve periodo che può essere di massimo 90 giorni all’anno, di cui 30 giorni consecutivi.