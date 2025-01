Ilnapolista.it - Arsenal-Manchester United, Garnacho titolare in FA Cup

Da questa mattina circolano indiscrezioni, lanciate da Sportitalia, sulla volontà del Napoli di accontentare Antonio Conte e provare a prenderecome sostituto di Kvaratskhelia, che dovrebbe partire destinazione Psg.Fabrizio Romano ha confermato la volontà dellodi cedere l’attaccante ed effettivamentenon ha avuto vita facile nellodopo l’arrivo di Amorin e non è partitonelle ultime cinque partite.Come spesso accade per le notizie di mercato non è possibile essere sicuri di ciò che stia realmente accadendo e se vi siano contatti tra i due club, ciò che si può notare però è che oggi Amorin ha deciso di far giocarenella partita di FA Cup contro l’. Una partita in cui però lonon schiera i suoi calciatori titolari, non saranno infatti della partita Onana e Diallo.