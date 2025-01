Spazionapoli.it - Anguissa, esultanza da brividi: mostrato un messaggio per Daniele (FOTO)

Napoli calcio notizie- La dedica diper il piccolodopo il gol siglato contro il Verona è un gesto davvero da.La partita del Napoli contro il Verona è stata anche l’occasione per tutti i calciatori azzurri di poter ricordare il piccolo, giovanissimo tifoso azzuro scomparso nella scorsa settimane per una grave malattia.era diventata per tutto lo spogliatoio una figura importantissima, a cui tutti i calciatori si erano affezionati.La sua scomparsa è stata accolta con profondo dispiacere, come dianche dalle testimonianze dei vari componenti dell’ambiente azzurro, tra cui anche Antonio Conte.IldiperIl destino ha poi voluto che nel corso della gara contro il Verona fosse a segnare proprio uno dei calciatori più affezionati al piccolo tifoso, cioè Frank