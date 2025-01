Secoloditalia.it - Zuckerberg, la rivoluzione “trumpiana” dei suoi social prosegue: addio anche alle follie “woke”

Marknon si nasconde più. Dopo anni passati a vestire i panni del paladino digitale arcobaleno, ora il fondatore di Facebook sembra deciso a calcare le scene politiche a volto scoperto, con un restyling dei profili di Meta. Una corsa contro il tempo per allinearsi al vento che soffierà da gennaio, con Donald Trump nuovamente alla Casa Bianca, che sta diventando una maratona tutta ridere. Crisi di mezza età o cinismo calcolato? In ogni caso la metamorfosi è completa: fact-checking abolito, programmi di diversità smantellati e dichiarazioni che suonano come pugni nello stomaco per l’amministrazione Biden.La fine dell’era inclusiva di Meta, ora solo Maga L’annuncio è arrivato senza preavviso: Meta chiude i battenti deiprogrammi di diversità, equità e inclusione (Dei), un tempo presentati come il fiore all’occhiello del politically correct per l’azienda.