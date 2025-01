Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns farà parte del Royal Rumble match 2025

entra ufficialmente a fardella lista deicipanti al.Cinque anni dopo l’ultima volta “The Head of the Table” sarà di nuovo all’interno della rissa reale, a renderlo noto è il suo assistito per eccellenza, Paul Heyman il quale, in un faccia a faccia con Cody Rhodes, ha ribadito il rispetto cheprova verso il campione, ma come è stato capace di riprendersi la sua Ula Fala, vorrà fare altrettanto anche con il titolo massimo così da sfidare “The American Nightmare” nella prossima edizione di WrestleMania.Se così fosse sarà probabilmente l’unica volta nella storia in cui un main event di WM si ripeterà per ben tre edizioni consecutive (39, 40 e 41).Qui il promo tra i due."You've earned the respect of."@WWEmay respect @CodyRhodes, BUT he’s after the Undisputed WWE Championship.