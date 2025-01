Volley maschile Superlega | Piacenza vince su Padova in cinque set

Leggi su Sportface.it

La partita trae Perugia finisce per 3-2 (15-25, 25-22, 25-20, 32-34, 15-13). Si tratta del match valido per la quinta giornata di ritorno della stagione 2024/2025 di. La partita disi apre con molte difficoltà, il che dà la possibilità adi dominare il primo set. La Gas Sales ritrova il ritmo nel corso dei due parziali successivi, che riesce a portarsi a casa. Il quarto set si dimostra molto equilibrato, conche annulla otto match point e allunga l’incontro fino al tie break.Anastasi Andrea ( Gas Sales Bluenergy) during Gas Sales Bluenergyvs VeroMonza,ball Italian Serie A Men Superleague match in, Italy, December 21 2024: LA CRONACAdomina il primo set, salendo subito in cattedra.è in difficoltà e gli errori sono numerosi, sia in attacco che in ricezione.