Sarzana punta alla svolta | Battere Monza e risalire

Amaro in bocca per l’ultima sconfitta contro il Follonica, ma tanta voglia di rifarsi nella prima giornata del girone di ritorno. Con questo spirito l’Hockeyaffronta stasera il match casalingo al PalaTori contro(il via alle 20.45 arbitri Galoppi di Follonica e Rago di Giovinazzo). I brianzoli arrivano a questa sfida in 7ª posizione, con 17 punti (6 più del) con 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ultima delle quali contro il Ccg Viareggio. In casa rossonera a disposizione di mister Festa, ci sarà anche il nuovo arrivato l’argentino classe 2006 Santiago Manrique. "Anche se è solo la prima giornata di ritorno – dice – siamo ad un crocevia importante della nostra stagione: vincendo potremmo guardare il proseguo del campionato con un’altra ottica. Battendoarriveremmo a 14 punti, quota che ci farebbe agganciare o avvicinarsi a chi ci precede in classifica".