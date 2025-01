Anteprima24.it - Sanità, Barone (Lega): “Per aprire l’ospedale di Sant’Agata si segua esempi di altre Regioni”

Tempo di lettura: 2 minuti “Se si vuoleper davverodide’ Goti, al di là delle tante chiacchiere finora fatte, bisogna prevedere, e questo è competenza della Regione Campania, un’indennità specifica, come si fa in molteper le aree disagiate o le isole, per i medici che accettano di lavorare presso il nosocomio Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Diversamente si perde solo tempo e l’obiettivo non sarà mai raggiunto con continue prese in giro ai cittadini”. A dirlo è Luigi, responsabile regionale Enti Locali dellache annuncia un’iniziativa del partito sull’argomento.“L’apertura deldiè strategica per il territorio e comefaremo di tutto affinché ciò avvenga perché è assurdo spendere decine di milioni di euro per realizzare e allestire la struttura e poi non farla funzionare adeguatamente o addirittura con un pronto soccorso ad ore.