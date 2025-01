Inter-news.it - San Siro, Inter e Milan in sintonia! C’è un passaggio non banale – TS

Sansembra essere diventato ormai il piano A per, che vanno a braccetto per riqualificare l’area del Giuseppe Meazza. Ma prima unpraticamente decisivo.AREA – Per, Sanè ormai diventato il piano A. C’è l’idea di rimanere a Sane anzi comprare l’area per una riqualificazione della zona, costruendo appunto il nuovo stadio accanto a quello già esistente. Il prezzo, come noto, è stato fissato dall’Agenzia delle Entrate: 197 milioni di euro per la grande funzione urbana San, uno spazio di circa 280 mila metri quadrati comprendente l’impianto oggi esistente e le aree limitrofe. Attorno a questa area, oltre al nuovo stadio, i due club potrebbero infatti costruire uffici, hotel, spazi commerciali, strutture sportive, musei: tutto, escluso nuove residenze.