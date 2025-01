Putin e la guerra arriva Trump e Russia al bivio | lo scenario

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Non tutti, in, apprezzano la linea di Vladimirnellacontro l’Ucraina. Con l’arrivo di Donaldalla Casa Bianca e la prospettiva di una via negoziale per chiudere il conflitto, a Mosca e dintorni non c’è una piena approvazione per la gestione dell’operazione militare speciale e per la visione del dopo. Due diversi schieramenti, insoddisfatti per motivi diversi. Il think tank americano Isw (Institute for the study of war) dà ampio spazio all’analisi del media russo indipendente Meduza che descrive con gli aggettivi “delusa” e “stanca” l’elite russa, che attende la fine del conflitto ed è preoccupata per l’impatto a lungo termine delle sanzioni sull’economia del paese. Si fa riferimento a due fonti ‘vicine all’amministrazione presidenziale’, secondo cui a Mosca manca una chiara visione per il dopo: per il Cremlino, la gestione della situazione dopo il conflitto rischia di diventare un rebus.