Promozione / Il Moie ingrana, 3-1 convincente all’Appignanese

Gli ospiti sbagliano un rigore sullo 0-0, Anche la squadra di casa non realizza dagli undici metri sul 3-1. Espulso sul finale Brandi, 11 gennaio 2025 – IlVallesina certifica il cambio di passo di queste settimane e conquista il terzo risultato utile consecutivo, vincendo per 3 a 1 la sfida contro un’Appignanese tutt’altro che assopita.Prima parte di gara che non vede ancora nessuna delle due formazioni prendere il sopravvento: ilha indubbiamente più qualità ma agli ospiti non manca comunque occasione di rendersi pericolosi.Giosuè Lorenzetti, classe 2008 attaccanteProprio a metà primo tempo ecco che nella testa dei rossoblù di casa si vedono riecheggiare i fantasmi di tante gare perse per episodi decisivi: l’arbitro concede, a seguito di contatto in area contestato dal, un rigore, che ha così la possibilità di incanalare il match su una prospettiva a sé favorevole.