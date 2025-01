Ilgiorno.it - Pavia, famiglia sfrattata e respinta: “Pianteremo una tenda sotto il Comune”

– “Caro Babbo Natale, quest’anno non voglio regali per me, portami una casa”. La casa, possibilmente con una cameretta come hanno tutti i compagni di scuola, ricorre in tutti i disegni che un bambino di 7 anni e la sua sorellina realizzano e che fino a pochi mesi fa appendevano su un muro della sala. Ora quei lavori sono stati ritirati da mamma Samira (il nome è di fantasia per proteggere i bambini che frequentano le scuole pavesi) perché lasi sta preparando a lasciare l’alloggio nel quale vive. “Abbiamo lo sfratto - racconta la donna di 39 anni, cittadina italiana di origine tunisina -, il 23 dovremo uscire. Il proprietario ci è venuto incontro in ogni modo, ma vuole vendere il bilocale in cui viviamo e dobbiamo trovarci un’altra sistemazione”. Ed è quello il problema. Da anni lasta chiedendo a tutti i conoscenti e sta bussando a qualunque porta, senza ottenere alcun risultato.