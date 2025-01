Ilrestodelcarlino.it - Palazzo degli Anziani. Ascensore poco chiaro, l’uscita resta un rebus: il piano non è indicato

"Benvenuti alla biblioteca. Si trova al 3°di questo". Una pubblicità quasi ostentata, con indicazioni ripetute, dalla targhetta di fianco al tasto ‘3’ dell’impianto dial volantino affisso all’interno, passando per il box della consegna libri di fianco all’ingresso al‘0’. Insomma, il turista e in generale il visitatore, anche anconetano,avvezzo a salire quel montacarichi dentro a quello che è stato definito il "grattacielo medievale di Ancona", non avrebbe problemi se volesse recarsi in biblioteca (la sede temporanea in attesa che sistemino quella storica di‘Benincasa’). Diverso il discorso per chi, semplicemente, volesse arrivare aldel. Sia, a istinto, valutando la soluzione più normale, chiunque penserebbe chesia posta sulla sommità dell’edificio e magari alla fine sceglie di premere il pulsante giusto sulla tastiera, il ‘4’ appunto, ma chi non è abituato a salire su quell’una domanda all’inizio se la pone sempre: "Su qualesarà postavisto che l’unica targhetta per indicare un servizio è posta a fianco del tasto 3, quello della biblioteca? La questione può sembrare cosa da, in realtà è esemplare della naturaaccogliente della città nei confronti di chi arriva ad Ancona.