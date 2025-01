Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa St. Anton 2025 in DIRETTA: Brignone trionfa, Blanc toglie il primo podio a Pirovano, cade Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30LADEL GIGANTE FEMMINILE DI COPPA EUROPA ALLE 9.30 E ALLE 13.0012.46 La gara quindi si conclude con la vittoria numero 30 in Coppa del Mondo, soprattutto la prima inlibera: la valdostana diventa la prima italiana (uomini e donne) a imporsi in, superG e gigante, la prima anche a vincere in quattro specialità differenti:, superG, gigante e combinata.12.42 Vicky Bernardi intanto chiude 38a a 1?99 di ritardo da.12.41 Una sorta di maledizione perche ancora non riesce a salire sulin Coppa del Mondo.12.40 Ha fatto la gara della vita l’elvetica classe 2004 con il pettorale n.46 ed è andata a un passo addirittura dalla vittoria.