Metropolitanmagazine.it - Legge di Murphy: verità, sfortuna o suggestione? La scienza risponde

Leggi su Metropolitanmagazine.it

«Se qualcosa può andare storto, lo farà». No, non è una condanna, ma il primo assioma della cosiddettadi. Si tratta di un compendio di frasi di stampo umoristico che deridono la negatività del quotidiano, ideate dallo scienziato Edward Aloysius. Il meccanismo è sempre lo stesso: si propongono situazioni verosimili, in cui è facile rispecchiarsi, e le si descrivono in forma statistico-matematica, per elevarle a tesi di validità universale. Di seguito, i postulati principali:Niente è facile come sembra.Tutto richiede più tempo di quanto si pensi.Se c’è una possibilità che varie cose vadano male, quella che può arrecare il danno maggiore sarà la prima a farlo.Se si prevedono quattro possibili modi in cui qualcosa può andare male, e si prevengono, immediatamente se ne rivelerà un quinto.