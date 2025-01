Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 11 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di112025 ARIETE Un weekend in cui si alternano pause di pigrizia e un dinamismo notevole, che vi spinge a voler essere comunque i protagonisti di ogni situazione. A causa del contrastante aspetto di Marte è necessaria cautela nell'attività fisica e nello sport, ma è ancora positiva l'influenza di Venere-Luna, che rende importanti i rapporti con le donne e con la madre, ottima con le questioni domestiche. Giove fa sentire il battito della fortuna. TORO Grande intensità di sentimenti e di emozioni che si sfogano anche in attività creative. Forse c'è della tensione nell'ambiente professionale, ma sapete farvi valere in modo positivo, un grande Marte vi rende coraggiosi e sicuri di voi stessi, riuscite ad armonizzare i vostri interessi con le esigenze altrui.