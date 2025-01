Lanazione.it - La Pieve di Sant’Eugenia a Bagnoro: storia dei restauri e stratigrafia archeologica

Arezzo, 11 gennaio 2025 – Tanti appuntamenti dal mese di gennaio 2025 con l’Accademia Petrarca di Lettere arti e scienze a Casa Petrarca. Venerdì 17 gennaio, alle ore 17,30, la dr.ssa Emma Severi, specializzata in Archeologia medievale presso l’Università di Firenze, parlerà sul tema LadideiIl contributo si propone di trattare il caso delladi(AR), descrivendone, con valutazione stratigrafica, ladei, e in particolare dell’ultimo (1972-1981), per comprenderne la leggibilità. - Venerdì 24 gennaio, alle ore 17,30, la dr.ssa Antonella Nigro, musicologa e concertista di musica antica, parlerà sul tema A proposito della musica del Cinquecento su testo di Dante La Relatrice illustrerà le intonazioni cinquecentesche su testi danteschi, alcune delle quali inedite, sulla base di una recente sua pubblicazione intitolata Dante musicato nel Rinascimento.