La peggior Atalanta della stagione fermata sullo 0-0 dall'Udinese. Colpo esterno del Lecce ad Empoli

L’Udinese ferma l’0-0 al Bluenergy Stadium e impedisce ai bergamaschi di riprendersi la vettaclassifica, ora occupata dal Napoli con 44 punti, due in piùDea e quattro in più dell’Inter (che ha però due gare da recuperare). Terzo pareggio consecutivo per la squadra friulana che soprattutto nel primo tempo ha sprecato diverse occasioni da gol.per ildi Marco Giampaolo che va a vincere 3-1 sul camposua ex squadra, l’, accorciando ulteriormente la parte bassaclassifica: i salentini salgono a 20 punti e agganciano proprio i toscani.IL RACCONTO DI UDINESE-Un infortunio e zero tiri nello specchio raccontano bene il primo tempo difficile vissuto dall’, che al 24? perde per un trauma cranico Berat Djimsiti, sostituito da Isak Hien.