Lanazione.it - La Befana di Castiglioni vola al Gaslini di Genova

Arezzo, 11 gennaio 2025 – “Come ormai da quasi 30 anni l’associazione Neuroblastoma di Castiglion Fibocchi, insieme a volontari e cittadini, èta all’ospedale pediatricodia portare calze e doni ai bambini ricoverati cercando di allontanare i brutti pensieri per qualche minuto. Ad accogliere sempre presente e disponibile, il prof. Alberto Garaventa, Direttore UOC Oncologia Pediatricae la Dottoressa Giulia. I 36 volontari travestiti con i costumi più strani, dal dottor Celestino agli animali della fattoria, entrano in 14 reparti cantando e ballando portando doni e sorrisi non solo ai bambini, ma anche ai loro genitori. Anche quest’anno, oltre alla presenza come ogni anno dell’Amministrazione comunale che si fa carico interamente delle spese di viaggio e devolve un contributo per l’acquisto delle calze dellae dei regali per i reparti, erano presenti i Gianduiotti.