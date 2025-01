Calciomercato.it - “Indecente”: cacciato via dal Milan e super colpo sul mercato

Primo tempo complicato per il rossonero che è preso di mira dai tifosi: chiedono la sua cessione e un intervento importante sulPrimo tempo con tanto possesso palla, ma pochi pericoli. Ilnon sfonda contro la difesa del Cagliari e rischia anzi di capitolare, salvato soltanto da uno splendido intervento di Maignan su Felici.“”:via dalsul(LaPresse) -Calcio.itI tifosi in particolare si sono scagliati contro Alvaro Morata: nessun dubbio sul contributo in fase di non possesso palla, ma il centravanti spagnolo manca proprio nel suo ruolo, fare gol.Mai mi sarei aspettato di dover scrivere che voglio Abraham in campo e Morata spedito alle Canarie. Pensa un po’ quanto sta facendo cagare Morata. Non serve ad un emerito cazzo— Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez (@NunquamDeorsum) January 11, 2025Morata mediano topBasta lui a CC, avanti con l’attaccante sul?— M4rk (@M4rkPhilips) January 11, 2025Morata ècazzo non avrei mai pensato di rimpainagere Giroud 40enne— Herald (@nzoAlo) January 11, 2025Compriamo un attaccante e mettiamo morata mezzala su, veloci @ac— Paolo Cinaglia (@PCinaglia) January 11, 2025Morata è più utile da mediano che da punta— Money Sball (@easymoneysball) January 11, 2025Chi ha deciso di mettere morata al centro dell attacco andrebbe arrestato— Il Coincencaoiano (@Calelimitato) January 11, 2025Morata è impresentabile— PinkWord?? (@PinkWord22) January 11, 2025 Così sono tanti i tifosi che chiedono un ribaltone immediato: via lui e dentro Abraham.