Anteprima24.it - Filt Cgil e Fit Cisl: “Non escludiamo di continuare a manifestare le nostre ragioni”

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle Segreterie Regionali dellae FITI segnali che riceviamo dai vertici dell’AdSP MTC, a seguito dell’azione di sciopero avviata dalle Segreterie regionali della, Fit-e Uiltrasporti, che ha visto l’adesione totale delle lavoratrici e lavoratori dell’AdSP, stanno a dimostrare che gli stessi non hanno valutato con attenzione le concrete e coraggiose intenzioni dei dipendenti.Abbiamo appreso, così come l’opinione pubblica, da dichiarazioni e comunicati stampa, sul Mattino e a mezzo intervista TG 3 del 9 gennaio u.s., di concetti non rispondenti a verità e illazioni lesive della serietà e onorabilità dei dipendenti e delle OO.SS. che li rappresentano.Dichiarazioni che riteniamo false, fuorvianti, infondate e inaccettabili e che richiedono una urgente rettifica e smentita, se le intenzioni dei Vertici dell’AdSP del MTC sono quelle di rasserenare il clima tra le parti e rendere praticabile quanto dichiarato in questi giorni, ovvero di fare chiarezza sulle vere istanze dei Sindacati.