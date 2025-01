FA Cup | si sblocca Chiesa il Liverpool vince 4-0 contro l’Accrington Stanley

Leggi su Sportface.it

Federicotorna a segnare e lo fa nella gara di FA Cup tra, finita per 4-0. La Coppa inglese vede coinvolte le big di Premier League, ma anche squadre militanti in League Two, come gli avversari odierni dei Reds. Ilcala il poker nella partita valida per i trentaduesimi, staccando il pass per la fase successiva. Il risultato sidopo 29 minuti in campo, grazie al gol di Jota, mentre Alexander-Arnold raddoppia al 44?, poco prima di tornare negli spogliatoi.*** World Rights Except France and Poland *** 2024.10.23 Lipskpilka nozna UEFA Liga Mistrzow sezon 2024/2025RB Lipsk –N/z team ofdruzynaFoto Mateusz Porzucek PressFocus2024.10.23 LipskLeipzig Football – UEFA Champions League season 2024/2025 RB Leipzig –FCRB Lipsk –team ofdruzynaCredit: Mateusz Porzucek PressFocusNella seconda metà di partita, i Reds allungano per il 3-0, con Danns che sbaraglia la difesa avversaria al 76?.