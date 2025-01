Iltempo.it - "Effetto Sala" sui sondaggi: numeri mai visti per Meloni e FdI. E la sinistra....

suicon Fratelli d'Italia in forte crescita, a oltre il 31 per cento. L'ultima rilevazione di Euromedia, citata da Il Giornale, mostra in modo plastico una crescita del partito di Giorgiadopo la liberazione della giornalista Ceciliadetenuta in Iran con accuse fumose. Ebbene, FdI si attesta al 31,5% con un salto di quasi due punti percentuali mentre Forza Italia del ministro degli Esteri Antonio Tajani cresce dello 0,1% arrivando a quota 9,2. Il Partito democratico sale dello 0,3 portandosi - secondo le rilevazioni di Euromedia - al 24,3 per cento, scende il Movimento 5 Stelle che perde 1,4 punti e va al 10%. Lega stabile al 9. Alleanza Verdi eal 5,3% (+0,1%), Azione al 2,6%, +Europa scende al 2% in calo dello 0,3%, Italia viva all'1,9% (-0,6%), Noi moderati allo 0,6% (+0,1).