Notizie.com - Doppia sfida in attacco per il Milan, tra Rashford e Kolo Muani (e se rimanessero a bocca asciutta?)

Leggi su Notizie.com

Per il mercato invernale delcircolano due nomi davvero importantissimi, ma il rischio è che il club rossonero alla fine rimanga a.Il calciomercato invernale si accende con unache vede protagonista ilalla ricerca di un rinforzo in. I rossoneri, sotto la nuova guida tecnica di Sergio Conceiçao, hanno cambiato i loro piani di mercato dopo l’addio di Paulo Fonseca e ora puntano decisamente su due nomi che fanno gola a molti top club europei: Marcusdel Manchester United e Randaldel Paris Saint-Germain.Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, Sergio Conceiçao riceverà qualche rinforzo? – notizie.comLa Juventus, da parte sua, non sta certo a guardare. Dopo aver virato con decisione sull’uruguaiano Ronald Araujo del Barcellona per rinforzare la difesa, i bianconeri sono entrati nella corsa per entrambi gli attaccanti.