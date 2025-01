Ilgiorno.it - Da Andrea Vitali a storie familiari. Partono i “Pomeriggi letterari“

Uno dei romanzieri italiani più amati dal grande pubblico, un’apprezzata giallista, una scrittrice brianzola diventata stara fino dal romanzo d’esordio. E poi altri autori, tutti che racconteranno i loro libri più recenti e dialogheranno confrontandosi con i lettori. Sei appuntamenti, da qui a metà aprile, con la letteratura contemporanea e la passione per la scrittura. Prenderà il via questoo a Nova Milanese la rassegna ““, diventata ormai una consuetudine per la città, consolidatasi negli anni. Tutti gli incontri si terranno il sabato alle 16 nella sala di rappresentanza di Villa Brivio, in piazzetta Vertua Prinetti, sede anche della biblioteca civica. Ad aprire le danze sarà oggi, romanziere che da tempo riscuote il plauso di pubblico e critica e che parlerà del suo ultimo libro “Il sistema Vivacchia - I casi del maresciallo Ernesto Maccadò“.