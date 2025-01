Coppa del Mondo di Fioretto Maschile, Alessio Foconi trionfa nella storica tappa di Parigi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 gennaio 2025 –deldidel circuito iridato di. L’azzurro ha superato in finale per 15-10 lo statunitense Alexander Massialas mettendo il punto esclamativo su una prestazione sontuosa,sempre magica cornice dello Stade Pierre de Coubertin.si conferma così sul gradino più alto del podio, vincendo la seconda prova consecutiva in questa stagione, ad appena un mese dall’affermazione di Takasaki. Non solo, per il portacolori dell’Aeronautica Militare il successo di oggi è il nono in carriera indela livello individuale, il terzo nel “tempio”no (dove fu oro già nel 2018 e 2019) e il 18° podio complessivo. Numeri che sono specchio fedele della forza del 35enne campione ternano, la cui affermazione in Francia dà ancora più carica a tutto ilitaliano (stamattina d’argento e di bronzo al femminile con Martina Sinigalia e Martina Batini ad Hong Kong) in vista del Grand Prix di Torino, prossimainternazionale, in programma dal 7 al 9 febbraio alla Inalpi Arena (appena aperta la prevendita dei biglietti).