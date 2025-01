Secoloditalia.it - Cingolani spiega l’opzione SpaceX: “È la realtà più evoluta e l’Italia non può restare alla finestra”

Intervistato dal Foglio, Roberto, amministratore delegato di Leonardo Spa ed ex ministro della Transizione ecologica, lancia l’rme: «Il rischio èfermi, indietro, mentre gli altri si attrezzano». Parole che pesano come macigni in un contesto internazionale dove la competizione tecnologica non ammette esitazioni. «In Italia esiste l’esigenza di dotarsi di nuova tecnologia e strumenti avanzati: è necessario sia dal punto di vista civile che militare. Tutti i paesi europei stanno valutando i sistemi satellitari a bassa orbita», afferma. Un messaggio che ha trovato eco anche a Palazzo Chigi, durante un incontro con la premier Giorgia Meloni questo giovedì.: “Tra le opzioni c’è sicuramente. Ma non solo”non si ferma alle diagnosi, ma esplora soluzioni.