Ilrestodelcarlino.it - Cesena sorpresa della B, La Gumina ci crede: "Questa per me è un’occasione di rivalsa"

Ecco il rinforzo che dovrebbe costituire una robusta spalla per Cristian Shpendi e in generale garantire il ritorno dell’attacco delalla miniera del gol di inizio campionato. Antonino La, vero globe trotter del calcio non solo nazionale (ha passato un semestre anche nella cadetteria iberica, al Mirandes), è arrivato dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto a fine stagione, 28 anni e quindi relativamente giovane, ma ricco di esperienze, sostanzialmente una carriera sempre con la valigia in mano. "Abbiamo preso un elemento in grado di darci una mano davanti, in attacco", è l’incipit di presentazione a cura di Fabio Artico, direttore dell’area sportiva bianconera. "E’ cresciuto nel Palermo prima di iniziare a girare acquisendo molte esperienze con circa 150 partite in serie B e una quarantina in serie A.