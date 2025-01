Dilei.it - C’è Posta per Te, anticipazioni: i grandi ospiti scelti da Maria De Filippi

Appuntamento immancabile per C’èper Te sabato 11 gennaio 2025: va in onda la prima del ciclo di puntate che vedono il ritorno diDeal sabato sera su Canale5. Siamo giunti alla 28esima edizione di uno dei programmi di punta di Mediaset, condotto dalla Regina degli ascolti: vediamo glie ledella prima puntata.C’èper Te,della prima puntataLa 28esima edizione di C’èper Te è pronta a partire sabato 11 gennaio 2025: alla conduzioneDe, che ha in serbo moltissime sorprese per i telespettatori, tra cui, che sono attesi nel corso delle puntate (come Stefano De Martino e Alvaro Morata, secondo le prime indiscrezioni). Nel corso della prima puntata, gliin studio sono due volti dello spettacolo e dello sport: Antonino Cannavacciuolo, lo chef in onda con Masterchef Italia, e Dušan Vlahovi?, calciatore serbo e attaccante della Juventus.