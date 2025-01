Ilrestodelcarlino.it - Carducci, appello dei genitori: "Colpiti da disagi continui: non siamo scuole di serie B"

È una lettera dai toni preoccupati, quella firmata dalle mamme e papà della sezione C della scuola primaria, ora con sede alla Marconi. Uno scritto che parte dalla situazione critica delle strutture scolastiche reggiane per poi focalizzarsi su l’istituto frequentato dai loro figli. "Reggio Emilia - si legge nella lettera - è famosa in tutto il mondo per i nidi più belli e considerata la città dei bambini e dei diritti, ma la realtà concreta della struttura delleè tutt’altra: aule chiuse o cambiamenti di sede sono stati tanti e indi ogni ordine e grado! Icausati sono enormi senza accennare alla sicurezza: davvero nel 2024, in una città benestante come Reggio Emilia, noidobbiamo preoccuparci del fatto che leper i nostri figli siano sicure?".