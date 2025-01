Gamerbrain.net - Bungie: Il nuovo gioco è simile a Super Smash Bros

Leggi su Gamerbrain.net

, celebre casa di sviluppo di titoli come Halo e Destiny, è al lavoro su un certo Project Gummy Bears, il cui nome naturalmente è provvisorio, ed uscirà in esclusiva PlayStation, secondo quanto riportato da The Game Post.Si tratterà di un, dunque un qualcosa che ricorda anche MultiVersus, ma con le dovute differenze, proponendo ai giocatori un gameplay frenetico, competitivo e dal combattimento innovativo.daStando a quanto snocciolato sul sito appena citato, i lproporra quanto segue:Meccaniche di: Il sistema di eliminazione dei giocatori sarebbe basato su un meccanismo di knockback., dove l’impatto dei colpi aumenta proporzionalmente ai danni subiti. Questo lo distingue dai tradizionali giochi basati su barre della salute, rendendo il gameplay dinamico e imprevedibile.