Bologna-Roma, probabili formazioni: un solo dubbio per Ranieri

È giornata di vigilia per la, che domani affronterà ilnella ventesima giornata di Serie A, aprendo così il proprio girone di ritorno. La formazione giallorossa cercherà di bissare il successo nel derby con la Lazio per continuare a risalire in classifica, recuperando punti sulle dirette concorrenti per cercare di rientrare in zona Europa., leIn vista di questo match, in programma domani, domenica 12 gennaio, alle ore 18, ladovrebbe scendere in campo con il suo ormai collaudato 3-4-2-1, conche potrebbe confermare in massa la formazione iniziale vista nel derby. Svilar prenderà dunque il proprio posto tra i pali, difeso dal pacchetto arretrato composto da Mancini e N’Dicka come braccetti destro e sinistro, mentre al centro i giallorossi non possono più fare a meno di Hummels, che sta continuando a fornire prestazioni di altissimo livello dopo la fiducia regalatagli da Sir Claudio.