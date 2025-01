Bologna la studentessa fuorisede che ha lavorato per otto euro l’ora | Ci insegnavano a non battere lo scontrino

Leggi su Open.online

Martina ha 27 anni ed è una. Per arrotondare fa la cameriera. E oggi racconta la sua esperienza all’edizione locale di Repubblica: «Era il mio primo impiego, prendevo la borsa di studio, ma il contributo arrivava a gocce, il costo della stanza non era indifferente, ho accettato. All’inizio ho pensato questa flessibilità potesse tornarmi utile, avrei potuto lasciare quando volevo. Ma poi, a un certo punto, un contratto mi è servito». A quel punto «era il 2022, mi ero spostata in un ristorante del quadrilatero. All’inizio i proprietari hanno fatto ‘gli gnorri’, poi su mia insistenza hanno accettato, ma senza farmelo vedere o firmare. Avevo chiesto un part-time, loro hanno optato per un apprendistato di 12 ore, a fronte delle 24/30 che svolgevo settimanalmente.