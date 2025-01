Ravennatoday.it - Biondi (LpRa): "La raccolta rifiuti porta a porta sta causando un'invasione di topi"

Leggi su Ravennatoday.it

Da quando a Ravenna è in atto ladeisi è diffusa, in molte parti del territorio urbanizzato, la presenza di, anche di grosse dimensioni, fenomeno mai verificatosi in precedenza. Lanon di rado carente deiorganici, che ne provoca la permanenza.