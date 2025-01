Biden | grazie Meloni per tua leadership

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Il presidente uscente,costretto a cancellare il viaggio in Italia per gli incendi in California,ha sentito al telefono la premiere l'ha 'ringraziata' per laitaliana nel G7, nella Nato e in Unione Europea.ha anche espresso la sua gratitudine per il sostegno dell'Italia al popolo ucraino. Entrambi i leader hanno riaffermato le forti e durature relazioni tra gli Stati Uniti e l'Italia", comunica la Casa Bianca in una nota.si è anche detto "dispiaciuto"del mancato incontro col Papa in Vaticano.