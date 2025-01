Ilgiorno.it - Biblioteca Angelo Mai di Bergamo: restauro da 13 milioni

– Approvata dal comune l’opera di adeguamento,e valorizzazione dellacivicaMai e dell’ex chiesa di San Michele all’Arco. Un investimento complessivo di circa 13di euro tra pubblico e privato. Un po’ di storia. Fondata nel 1768 grazie al lascito del cardinale Furietti e aperta al pubblico nel 1771, laMai rappresenta una delle principali biblioteche storiche italiane di conservazione. Oggi con un patrimonio bibliografico e archivistico di oltre 700mila documenti figura tra le più prestigiose biblioteche storiche comunali, tra le prime in Italia. “La Mai rappresenta un’eccellenza della nostra città per la ricchezza del patrimonio che custodisce e per la capacità di attrarre e accogliere un numero importante di visitatori – ha dichiarato Sergio Gandi, assessore alla Cultura -.