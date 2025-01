Nerdpool.it - Biancaneve, Jurassic World e Dragon Trainer: ecco le nuove immagini dei film

Essendo due dei più attesi adattamenti live-action di classici dell’animazione,devono soddisfare le aspettative dei fan. Il primo è stato oggetto di polemiche e di critiche da parte di coloro che non sono soddisfatti di alcune modernizzazioni, mentre si è parlato molto del fatto che il secondo potrebbe essere un remake “shot for shot” deloriginale della DreamWorks.Resta da vedere se tutto questo inciderà sui rispettivi incassi al botteghino, ma si tratta di questioni che potrebbero far deragliare entrambi i, soprattutto se le recensioni saranno negative. Il tempo ce lo dirà ma, nel frattempo, abbiamo un nuovo sguardo ae a.Il primo mostra la Regina Cattiva (Gal Gadot) che sovrasta una giovane(Rachel Zegler).