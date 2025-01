Ilnapolista.it - Benzema: «Aspetto ancora qualche anno prima di ritirarmi, mi manca il Real e un giorno vorrei tornarci»

Karim, Pallone d’oro nel 2022, in un’intervista a Marca ha parlato del suo approdo in Arabia Saudita e del passato alMadrid.: «di, miilMadrid»Ti stai godendo il calcio in questa tua seconda stagione in Arabia?«Sì, sì. La squadra sta bene, i miei compagni stbene, i tifosi si stdivertendo. Tutto perfetto. Siamo sulla strada giusta per fare cose importanti in questa stagione. In campo do tutto per la squadra e i tifosi e spero che siano contenti di quello che faccio».Hail’ambizione di vincere? «Certo. Sto cercando di continuare a vincere. Ho in mente di vincere un titolo con l’Al Ittihad. È complicato perché il livello è aumentato molto e le squadre sono forti. Lavoreremo e continueremo a migliorarci perché non abbiamovinto nulla».