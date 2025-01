Ilgiorno.it - Bambino di quattro anni urtato da un’auto. Le condizioni migliorano

MEDE (Pavia) È ancora ricoverato all’ospedale Niguarda, ma non è in pericolo di vita il piccolo di 4che giovedì pomeriggio è sfuggito alle cure della mamma venendo investito da. Nell’incidente ilha riportato un trauma cranico non grave come inizialmente sembrava, tanto da richiedere il trasporto in elisoccorso fino al centro milanese. Arrivato in ospedale, ledel piccolo non sono apparse serie come appariva sul luogo del sinistro e ad alcune ore di distanza, la situazione pare (la cautela è sempre d’obbligo) volgere al meglio. Ieri pomeriggio il piccolo si trovava ancora in osservazione, ma senza apprensione da parte di quella mamma che giovedì pomeriggio stava camminando con il figlio in vicolo Soldani. I medici vogliono vedere come procede il decorso del piccolo paziente perché anche appena accaduto l’incidente, ilstava apparentemente bene e poi ha perso conoscenza.