Avanti un altro 2025 con Paolo Bonolis | quando in tv la nuova edizione

unsta per tornare. Il game show condotto dae Luca Laurenti è pronto a tenere compagnia ai telespettatori con nuove puntate ricche di allegria. Scopriamo insiemeandrà in onda la.Tornauncone Luca LaurentiSarà forse questa l’ultimadialla guida diun? In attesa di conoscere la risposta, il game show è pronto a regalare emozioni con una. Dopo la puntata speciale trasmessa in prima serata a maggio 2024, il quiz show torna alla sua consueta collocazione pomeridiana.La prima puntata diunè infatti prevista per lunedì 20 gennaioalle 18.45 su Canale 5. Secondo indiscrezioni di stampa, dovrebbero essere previste circa 100 puntate per questa 14del programma che è stato trasmesso per la prima volta il 5 settembre del 2011.