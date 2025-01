Zonawrestling.net - WWE: Alexa Bliss doppierà un anime su Netflix

La partnership tra WWE esembra partita con il piede giusto, con la piena soddisfazione da parte di entrambe le società e soprattutto con un primo report di ascolti molto positivo. E, com’era prevedibile, questa nuova era sta portando diversi wrestler della federazione di Stanford a prendere parte a progetti su: qualche giorno fa è arrivata la conferma del ruolo di Becky Lynch in un nuovo film, ma The Man non è l’unica che a breve apparirà in altre produzionitorna in cabina di doppiaggioha infatti annunciato chefarà parte della versione inglese dell’“Sakamoto Days“, di Yuuto Suzuki. L’, il cui protagonista è Taro Sakamoto, un ex sicario leggendario che però, per amore, ha cambiato vita,(che nei credits appare col suo vero nome, Lexi Cabrera)il personaggio secondario di Obiguro.