War World Hulks | il film sarebbe in fase di sviluppo presso i Marvel Studios

Leggi su Cinefilos.it

War: ilindiSono ormai diversi anni che si parla di unsuWar Hulk, anche se con Thor: Ragnarok che prende in prestito pesantemente da Planet Hulk – e Bruce Banner che in seguito tornerà sulla Terra come “Hulk intelligente” – è ovvio che non si tratta di un adattamento diretto. Questo potrebbe spiegare perché da allora si è ipotizzato che si trasformi inWar(sì,). She-Hulk: Attorney at Law ha gettato le basi per questo, così come anche Captain America: Brave New, ma ilnon è ancora stato annunciato ufficialmente.Tuttavia, oggi abbiamo un aggiornamento positivo da parte dello scooper @MyTimeToShineH che afferma: “Posso confermare che unsuWarè indi”. Sebbene come al solito questo tipo di indiscrezioni siano da prendere con le pinze, la cosa sembra promettente e suggerisce che ilfarà parte della “Saga dei Mutanti”.