Lanazione.it - Valdichiana, l’allarme della Cgil: "Ospedale di Nottola, rischio collasso"

Leggi su Lanazione.it

dinel 2025". Non usa mezzi termini la Funzione Pubblica -di Siena per delineare l’immediato futuro che incomberebbe sugli Ospedali riunitiSenese e sul sistemasanità del territorio. Il sindacato punta il dito sulla carenza di personale, "figlia dei tagli alla sanità – si legge in una nota diffusa ieri - e delle norme che limitano la spesa per il personale sanitario e che colpiscono specialmente le aree cosiddette periferiche e gli ospedali medio piccoli". La Fp –fa poi riferimento al temaprevenzione delle aggressioni: "La situazione si è aggravata ulteriormente – afferma il sindacato - con il de-potenziamento del personale del Pronto Soccorso, proprio nei punti di maggiore". I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avevano chiesto almeno l’istituzione di una vigilanza notturna rimasta però, a questo si legge nel comunicato, inascoltata.