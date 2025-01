Ilrestodelcarlino.it - "Svolta artica: nel weekend venti forti, crollano le temperature"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Si conferma l’arrivo di una massa d’ariache nel corso del prossimo fine settimana ci farà assaporare un clima molto freddo anche accompagnato da una intensificazione dei". Così Roberto Nanni, tecnico meteorologo e divulgatore scientifico, descrive la situazione che vede un "cambio di scenario destinato a ripristinare delle condizioni di stampo pienamente invernali, sembra possa diventare probabilmente l’ondata di freddo più intensa e diffusa registrata finora in questa stagione invernale". "Con l’instabilità a più riprese che sta riguardando la nostra regione, quella di oggi sarà una giornata di transizione con nebbie nelle prime ore del mattino sulle pianure orientali, mentre in serata è previsto l’arrivo di un fronte freddo tra Romagna e nord delle Marche, dove non si escludono delle deboli precipitazioni nevose lungo i rilievi anche a bassa quota".